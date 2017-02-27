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Bruma'da Flaş Gelişme!..
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bruma'da flaş gelişme!..

BRUMA'DA FLAŞ GELİŞME!..

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda yedek takımda oynatılınca isteksiz tavırlar sergileyen ve teknik direktör İgor Tudor tarafından kadro...

Tarih : 27 Şubat 2017, 09:55
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Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda yedek takımda oynatılınca isteksiz tavırlar sergileyen ve teknik direktör İgor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Bruma, Beşiktaş derbisi öncesinde yönetim kurulu tarafından 70 bin Euro'luk para cezasına çarptırılmıştı.




Hırvat hoca tarafından yeniden antrenmanlara alınan Portekizli genç yıldıza Beşiktaş derbisi öncesinde bu kez yöneticilerden adeta doping etkisi yaratan müjdeli haber geldi.




Derbide yeniden 11'de sahaya çıkması beklenen Bruma ile kritik maç öncesinde özel bir görüşme yapan idarecilerin, “Tıpkı ilk maçta olduğu gibi senden yine iyi bir performans göstermeni ve gol atmanı bekliyoruz.



 



kaynak:habertürk











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