

Hırvat hoca tarafından yeniden antrenmanlara alınan Portekizli genç yıldıza Beşiktaş derbisi öncesinde bu kez yöneticilerden adeta doping etkisi yaratan müjdeli haber geldi.



Derbide yeniden 11'de sahaya çıkması beklenen Bruma ile kritik maç öncesinde özel bir görüşme yapan idarecilerin, “Tıpkı ilk maçta olduğu gibi senden yine iyi bir performans göstermeni ve gol atmanı bekliyoruz.







kaynak:habertürk