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bruma yok, quaresma var

BRUMA YOK, QUARESMA VAR

Galatasaray'da forma giyen Portekizli oyuncu Bruma, ülkesinin Macaristan ve İsveç ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrılmadı. Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ise aday kadroda yer aldı.

Tarih : 16 Mart 2017, 16:23
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Portekiz Milli Takımı'nın Macaristan ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma alınmazken, Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma ise kadroya dahil edildi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Bruma'nın milli davet aldığı yönünde iddialar basında yer almıştı.



Portekiz 25 Mart'ta 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Macaristan ile karşılaşacak. Portekiz Milli Takımı, 28 Mart'ta ise İsveç ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



 



kaynak:sabah








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