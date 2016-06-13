O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bruma ya satılır ya kalır!

BRUMA YA SATILIR YA KALIR!

Galatasaray Yönetimi, Bruma konusunda stratejisini belirledi.

Tarih : 13 Haziran 2016, 09:20
Puan Ver : Bruma Ya Satılır Ya Kalır!(8/10)9


Galatasaray Yönetimi, Bruma konusunda stratejisini belirledi. Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'ta kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcuya Avrupa kulüplerinden teklifler var.



Monaco ve PSV'nin kiralık olarak Bruma'yı istediği biliniyor, ancak Sarı-Kırmızılılar 1 sezon daha Bruma'yı kiralamayacak. Yönetim, Bruma'yı satmak istiyor.



Bu doğrultuda Temmuz ayına kadar teklifler beklenecek. Eğer 7-8 milyon Euro civarı bir öneri gelmezse, yönetim Bruma'yı takımda tutacak.



Genç futbolcunun İspanya'da tecrübe kazandığını düşünen Sarı-Kırmızılılar, satılmazsa bile Bruma'nın takıma katkı sağlayacağı görüşünde.








Etiketler: Bruma  Ya  Satılır  Ya  Kalır    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER