BRUMA YA SATILIR YA KALIR!
Galatasaray Yönetimi, Bruma konusunda stratejisini belirledi.
Galatasaray Yönetimi, Bruma konusunda stratejisini belirledi. Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'ta kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcuya Avrupa kulüplerinden teklifler var.
Monaco ve PSV'nin kiralık olarak Bruma'yı istediği biliniyor, ancak Sarı-Kırmızılılar 1 sezon daha Bruma'yı kiralamayacak. Yönetim, Bruma'yı satmak istiyor.
Bu doğrultuda Temmuz ayına kadar teklifler beklenecek. Eğer 7-8 milyon Euro civarı bir öneri gelmezse, yönetim Bruma'yı takımda tutacak.
Genç futbolcunun İspanya'da tecrübe kazandığını düşünen Sarı-Kırmızılılar, satılmazsa bile Bruma'nın takıma katkı sağlayacağı görüşünde.
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