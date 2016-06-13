

Galatasaray Yönetimi, Bruma konusunda stratejisini belirledi. Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'ta kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcuya Avrupa kulüplerinden teklifler var.







Monaco ve PSV'nin kiralık olarak Bruma'yı istediği biliniyor, ancak Sarı-Kırmızılılar 1 sezon daha Bruma'yı kiralamayacak. Yönetim, Bruma'yı satmak istiyor.







Bu doğrultuda Temmuz ayına kadar teklifler beklenecek. Eğer 7-8 milyon Euro civarı bir öneri gelmezse, yönetim Bruma'yı takımda tutacak.







Genç futbolcunun İspanya'da tecrübe kazandığını düşünen Sarı-Kırmızılılar, satılmazsa bile Bruma'nın takıma katkı sağlayacağı görüşünde.