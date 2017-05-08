BRUMA: TUDOR VARSA BEN YOKUM
Galatasaray'da Armindo Bruma krizi tırmanıyor...
Galatasaray'da Armindo Bruma krizi tırmanıyor... Kasımpaşa maçında teknik direktör İgor Tudor tarafından 18. dakikada kenara alınan Portekizli oyuncunun takımdan kopma noktasına geldiği belirtiliyor. Genç yıldızın, karşılaşmanın ardından bir araya geldiği menajeri Catio Balde'ye, "Tudor eğer yeni sezonda da görevde kalacaksa, ben yokum" dediği iddia edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin daveti üzerine İstanbul'a gelen ve hafta içinde yeni sözleşme için kulüp ile masaya oturmaya hazırlanan Catio Balde'nin bu gelişme üzerine randevuyu iptal ettiği öğrenildi. Balde'nin Bruma'nın da onayı ile kontratını uzatmak için sezon sonunu bekleme kararı aldığı ifade ediliyor. İkilinin tavırlarını, Tudor'un durumuna göre belirleyecekleri ileri sürüldü.
kaynak:sabah
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