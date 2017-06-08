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bruma transferindeki sorun çözüldü!

BRUMA TRANSFERİNDEKİ SORUN ÇÖZÜLDÜ!

Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olmaya hazırlanan Bruma'nın sözleşmesinde yer alan özel bir madde nedeniyle pürüz çıkmıştı. Gelen son haberlere göre bu pürüz çözüldü. İşte detaylar..

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:11
Puan Ver : Bruma Transferindeki Sorun Çözüldü!(8/10)6


Galatasaray'da Bruma krizi çözüldü! Sarı kırmızılı takım, Bruma transferi için Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile anlaşmıştı. Ancak oyuncunun eski kulübü Sporting'in, Galatasaray'a transferi sırasında sözleşmesine koydurduğu maddeden dolayı bir türlü tamamlanamamıştı.



SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR



Bu maddeye göre Galatasaray, Haziran 2018'den önce Bruma'yı satarsa, satın alacak kulüp Sporting'le de anlaşmaya varmak zorundaydı. Madde, Galatasaray'ın transferi Sporting'e bildirmek ve Portekiz ekibinin de onayını alması gerektiği koşullarına dayanıyordu. İşte bu nedenle uzayan transferi süreci nihayete erdi.



YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK



Portekiz basını, Leipzig ve Sproting'in transfer konusunda anlaştığını, son yapılan görüşmelere göre de Bruma'nın toplam maliyetinin 18 milyon Euro'yu bulduğunu yazdı.



Bruma'nın önümüzdeki günlerde resmen Leipzig'li olması bekleniyor...



 



kaynak:sabah








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