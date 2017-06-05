BRUMA TERİ BİLE SOĞUMADAN GİTTİ
Kulüpler 12.5 milyon Euro'ya (50 milyon TL) anlaştı. Bruma dün Almanya'da Leipzig için sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 yendiği maçta taraftarlarla vedalaşan Bruma neredeyse formasının teri bile soğumadan Almanya'ya gitti ve dün Leipzig için sağlık kontrolünden geçti. Alman kulübünün de Galatasaray'a 12.5 milyon Euro (50 milyon TL) ödeyeceği ve kazanacağı başarılara göre; bu miktarın 15 milyon Euro'yu bulabileceği belirtildi. Leipzig Sportif Direktörü Ralph Rangnick, övgüler yağdırdığı Bruma'nın sürati ile takıma çok faydalı olacağını söyledi. Galatasaray'ın bugün resmi açıklamayı yapması ekleniyor.
kaynak:sabah
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