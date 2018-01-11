Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Bruma'dan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Sezon başında 15 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e transfer olan Portekizli futbolcuyu Galatasaray'a ilk getiren isim olan Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesiyle oyuncu için girişimde bulunulduğu belirtilmişti.

"KULÜP İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bruma'nın menajeri Catio Balde Skorer'e yaptığı açıklamada bu transferi 'imkansız' olarak nitelendirdi ve bu kelimeyi üstüne basarak bir kaç kez ısrarla tekrarladı. Hem kulübün, hem oyuncunun bu transferle ilgili düşüncelerini paylaşan Balde "Bruma Leipzig için çok önemli bir oyuncu. Kulüp kendisinin gelişimine özel bir önem veriyor ve bırakmayı kesinlikle istemiyor. Belki çok fazla forma giymiyor gibi görünebilir ama Bundesliga'da ilk sezonunu yaşayan genç bir oyuncu için oldukça iyi süre buldu." dedi.

"BRUMA, FATİH TERİM'İ ÇOK SEVİYOR"

Fatih Terim faktörünü ve kiralık seçeneğini de kendisine sorduğumuz Balde şu yanıtı verdi: "Bruma, Fatih Terim'i çok seviyor ve aynı zamanda kendisinin bir hayranı. Ancak şu aşamada o da geri dönmeyi düşünmüyor. Leipzig ile yola devam etmek istiyor. Şu an için bu transfer imkansız. Gelecek için şimdiden bir şey söylemek zor. Ama bugünden bakınca gelecek sezon için de böyle bir transferin olması mümkün görünmüyor."

LEIPZIG BIRAKMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Leipzig Kulübü'ne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre de Alman ekibi, futbolcuyla yola devam edecek. Leipzigli yöneticilerin Bruma'yı ne kiralık ne de bonservisiyle bırakmama kararı aldıkları öğrenildi.

Kaynak: haberinburada