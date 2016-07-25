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bruma: galatasaray'da devam ediyorum

BRUMA: GALATASARAY'DA DEVAM EDİYORUM

Kiralık gittiği Real Sociedad'dan Galatasaray'a dönen ve hazırlık kampındaki performansıyla dikkat çeken Bruma, sarı kırmızılı kulüpte kalmak istediğini söyledi.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 14:51
Puan Ver : Bruma: Galatasaray'da Devam Ediyorum(8/10)8


 Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alan Portekizli genç futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu vurgulayarak "Bana ilgisi olan bütün kulüplere teşekkür ediyorum. Ama ben Galatasaray'ın futbolcusuyum, Galatasaray'da kontratım var. Burada devam ediyorum. Bu konuları yöneticilerime bıraktım. Böyle kafam çok rahat. Yapmak istediğim şeyi yapıyorum, yani futbol oynuyorum" dedi.



İşte Bruma'nın Goal Türkiye'ye yaptığı açıklamalar:



-Euro 2016'da neler hissettin? Portekiz'in şampiyon olacağını bekler miydin?



Evet bekliyordum. Çünkü futbolda her şey olabilir. Çok iyi performans gösterdiler. İyi oynadılar. Tabii Euro 2016'yı kazanmak bizi ülke olarak çok mutlu etti, çok önemli bir başarı oldu. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum.








Etiketler: Bruma  Galatasaray  Da  Devam  Ediyorum    haber

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