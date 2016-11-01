

2016-17 sezonunun ilk 9 haftasında rakip ağlara 4 gol bırakan ve 3 de asist yapan Bruma, GSTV'nin Florya'daki stüdyolarında özel olarak gerçekleşen röportajda soruları cevapladı.







Portekizli genç yıldızın kendisine sorulan sorulara yanıtları şu şekilde:







Tanrı'ya çok şükürler olsun ki bu zamana kadar gösterdiğim performanstan gayet memnunum. Bu performansı göstermemin en büyük sebeplerinden biri antrenmanlarda yüzde yüzümü vermem. O yüzden her antrenmanda daha iyi performans göstererek kendimi maçlara bu şekilde hazırlıyorum.