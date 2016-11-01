BRUMA: 2014'E GİTMEK İSTEMİŞTİM
Galatasaray'da sezonun en parlak isimlerinden Bruma, kulüp televizyonuna konuştu. Portekizli futbolcu, Beşiktaş'a attığı golü unutamadığını, 2014 Dünya Kupası'na katılamadığı için ise çok üzüldüğünü söyledi.
2016-17 sezonunun ilk 9 haftasında rakip ağlara 4 gol bırakan ve 3 de asist yapan Bruma, GSTV'nin Florya'daki stüdyolarında özel olarak gerçekleşen röportajda soruları cevapladı.
Portekizli genç yıldızın kendisine sorulan sorulara yanıtları şu şekilde:
Tanrı'ya çok şükürler olsun ki bu zamana kadar gösterdiğim performanstan gayet memnunum. Bu performansı göstermemin en büyük sebeplerinden biri antrenmanlarda yüzde yüzümü vermem. O yüzden her antrenmanda daha iyi performans göstererek kendimi maçlara bu şekilde hazırlıyorum.
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