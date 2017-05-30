BRUMA 18 MİLYON EURO'YA LEİPZİG'DE!
Portekiz basını yazdı: Bruma 18 milyon Euro'ya Leipzig'e satıldı. Gelecek hafta sağlık kontrolü, sonra imza. 1.7 milyon Euro da Sporting'in.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Portekiz gazetesi Record, sarı kırmızılı takımla Leipzig'in Bruma transferi için anlaştığını yazdı.
BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?
Record'un haberine göre Galatasaray ve Alman ekibi Leipzig, 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncunun anlaşması gereği bu paranın 1.7 milyon Euro'su G.Saray'dan önceki kulübü olan Sporting'e gidecek.
İŞTE ALACAĞI ÜCRET
Bruma önümüzdeki hafta Leipzig için sağlık kontrolünden geçecek ve resmi açıklama yapılacak. Oyuncunun Leipzig ile 5 yıllık bir anlaşmaya vardığı ve yıllık 6.6 milyon Euro kazanacağı vurgulandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Müslüman Oyuncu, Logosunda Haç Olan Kulüpten Ayrıldı
- Gs'nin Listesinde Bulunan Strinic'e, Eski Hocaları Mancini Talip Oldu
- Göztepeli Andre Castro: Fenerbahçe Benimle İlgilendi Ama Teklif Olmadı
- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 15 Yıl Sonra Türkiye'de Yapılacak
- Pepe: Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e Karşı Oynamak İsterim
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar