

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un, "çerez" adı verilen küçük dosyalar aracılığıyla üyesi olmayan internet kullanıcılarının bilgilerini kaydetmesi, Belçika'da mahkeme tarafından yasaklandı.



Brüksel Mahkemesi, Facebook tarafından kişi izni olmadan kullanıcı bilgilerinin kaydedilmesine 48 saat içinde sona verilmesini kararlaştırdı.







Sosyal paylaşım sitesi bu karara uymazsa, her gün için 250 bin euro para cezası ödeyecek.



Dava, Belçika Gizlilik Komisyonu tarafından açıldı.







Komisyon, Facebook'un çerez yoluyla kişilerin internet haraketlerini izlemesinin, gizlilik yasalarına aykırı olduğunu savundu.







Komisyona göre, çerez adı verilen dosyalar sayesinde Facebook, üyesi olmayan internet kullanıcılarının girdiği sitelerin bilgilerini de kaydediyor.







Bu yolla 2 yıl boyunca kullanıcıların ziyaret ettiği Facebook sayfaları ya da diğer sitelere ilişkin bilgiler depolanıyor.







Facebook hesabı bulunan kişiler, sosyal paylaşım sitesinin bu uygulamasına doğrudan onay vermiş oluyor.







Ancak Belçika Gizlilik Komisyonu'na göre Facebook, çerezler sayesinde üyesi olmayan ve bu konuda izin vermeyen bütün internet kullanıcılarını takip edebiliyor.







Komisyon, bu nedenle Facebook'un, kişilerin internet kullanımına ilişkin bilgilerini kaydetmeye son vermesini istedi.







Brüksel Mahkemesi, komisyonun şikayetini haklı buldu ve Belçika gizlilik yasaları uyarınca, vatandaşların izni olmadan gizli bilgilerinin toplanamayacağını açıkladı.







Mahkeme, Facebook'un 48 saat içinde, internet kullanımına ilişkin bilgileri izinsiz olarak kaydetmekten vazgeçmesini kararlaştırdı.







Eğer sosyal paylaşım sitesi bu karara uymazsa, Belçika Gizlilik Komisyonu'na bilgi topladığı her gün için 250 bin euro para cezası ödeyecek.







Facebook tarafından, Belçika'daki dava başlamadan kısa bir süre önce siteye çerez uyarısı konmuştu. Ancak mahkeme bunu yeterli bulmadı.



Facebook avukatları, Brüksel Mahkemesi'nin kararını temyiz edeceklerini açıkladı.



