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BRÜKSEL'DEKİ KRİTİK GÖRÜŞME SONRASI PENTAGON'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI!


Brüksel'deki kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması!
Tarih : 15 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : Brüksel'deki Kritik Görüşme Sonrası Pentagon'dan Türkiye Açıklaması!(5/10)1

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis arasındaki dün gerçekleşen görüşmeye ilişkin Pentagon'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, " PKK ve teröre karşı Türkiye'nin yanındayız. Suriye'de öncelik DEAŞ'la mücadele olmalı" denildi.

NATO TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Milli Savunma Bakanı Canikli, dün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le de bir araya gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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