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BRÜKSEL'DE ÜST DÜZEY ASKERİ GÖRÜŞME: MASADA AFRİN VAR!


Brüksel'de üst düzey askeri görüşme: Masada Afrin var!
Tarih : 14 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Brüksel'de Üst Düzey Askeri Görüşme: Masada Afrin Var!(6/10)2

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi başladı.

AFRİN OPERASYONU DEVAM EDERKEN KRİTİK GÖRÜŞME

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'li mevkidaşı Jim Mattis ile bir araya geldi. Görüşme, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeyin Dalı Harekatı'nın devam ettiği ve ABD ile ciddi gerginlik yaşanan bir dönemde yapılması açısından önem taşıyor.

TARAFLAR POZİSYONLARI NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYACAK

Bu görüşmeyi son dönemde Ankara ile Washington arasındaki sorunları azaltama ve gerginliği düşürme amaçlı temaslardan biri olarak nitelemek mümkün. Görüşmede, tarafların pozisyonlarını bir kez daha net şekilde ortaya koyması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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