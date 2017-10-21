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BRÜKSEL'DE PKK'LI TERÖRİSTLER ÖCALAN İÇİN EYLEM YAPTI, POLİS SADECE İZLEDİ


Brüksel'de PKK'lı Teröristler Öcalan İçin Eylem Yaptı, Polis Sadece İzledi
Tarih : 21 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : Brüksel'de Pkk'lı Teröristler Öcalan İçin Eylem Yaptı, Polis Sadece İzledi(5/10)1

Belçika'nın başkenti Brüksel'in turistik bölgesinde yer alan Monnaie meydanında toplanan bine yakın PKK'lı terörist, ellerinde tuttukları çocuk katili Abdullah Öcalan paçavralarını sallayarak, elebaşına özgürlük istedi.

POLİS İZLEMEKLE YETİNDİ

Polisin güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda halay çeken grup, gösteri süresince hiçbir müdahaleye uğramadı.

EYLEMLERİNE DEVAM EDECEKLER

PKK'nın Avrupa'daki temsilcisi olan KCDK-E tarafından yapılan çağrı sonrası başta Brüksel ve Strasburg şehirleri olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinde elebaşı Öcalan için eylemlerin yapılması bekleniyor.

AVRUPA KONSEYİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPACAKLAR

23 Ekim Pazartesi gününden itibaren Strasburg'taki Avrupa Konseyi ve CPT önünde süresiz oturma eyleminin de başlatılacağını duyuran KCDK-E, Strasburg'da bir basın açıklamasının yapılacağını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl, PKK sempatizanlarına çadır izni vererek Türkiye'nin tepkisini çeken Brüksel Merkez Belediyesi, tüm uyarılara rağmen, terör örgütü sempatizanlarına izin vermeye devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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