

Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen derneklerin düzenleyeceği 'Kürt Kültür Haftası' programı, iptal edildi.







Bu yıl 22 Eylül'de üçüncü kez hayata geçirilmesi planlanan program, daha önce izin verilmesine rağmen Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.