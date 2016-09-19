BRÜKSEL'DE PKK ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLDİ
Belçika'nın başkentinde daha önce izin verilen Kürt Kültür Haftası programı, belediyenin aldığı kararla gerekçe gösterilmeden son anda kaldırıldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen derneklerin düzenleyeceği 'Kürt Kültür Haftası' programı, iptal edildi.
Bu yıl 22 Eylül'de üçüncü kez hayata geçirilmesi planlanan program, daha önce izin verilmesine rağmen Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.
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