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BRÜKSEL'DE IŞİD ALARMI! METROYU KAPATTILAR!


BRÜKSEL'DE IŞİD ALARMI! METROYU KAPATTILAR!
Tarih : 21 Kasım 2015, 14:29
Puan Ver : Brüksel'de Işid Alarmı! Metroyu Kapattılar!(8/10)10


Belçika, "yakın" ve "çok ciddi" bir tehdit nedeniyle Brüksel bölgesinde terör alarm seviyesini en üst düzeye çıkardığını açıkladı.



Metro en az Pazar gününe kadar kapalı kalacak.



Halka, alış veriş merkezleri ve konser salonları gibi kalabalık yerlerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.



Diğer bölgeler için alarm seviyesinün daha düşük olmasına rağmen, yine de ciddi bir saldırı tehdidinin olduğu belirtildi.



Paris'te bir hafta önceki saldırıları gerçekleştiren kişilerin Brükselli oldukları açıklanmıştı.



Aranan zanlılardan biri olan Salah Abdeselam'ın Belçika'ya döndüğüne inanılıyor.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oy birliğiyle, Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırıların ardından IŞİD'e karşı çabaların artırılmasına yönelik bir karar tasarını kabul etmişti.



Fransa tarafından hazırlanan karar tasarısında BM üyeleri saldırıyı üstlenen IŞİD'e karşı "her türlü önlemi" almaya çağrılıyor.



Belçikalı yetkililer şimdiye kadar saldırılarla ilgili olarak üç kişi hakkında dava açtı.








Etiketler: Brüksel  De  Işid  Alarmı  Metroyu  Kapattılar    haber

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