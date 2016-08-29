BRÜKSEL'DE BOMBA PATLADI
Olay sırasında binanın boş olduğu ve patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki krimonoloji enstitüsünün dışında "bomba patladığı" bildirildi. Patlama haberini duyuran Reuters, RTL televizyonunu kaynak gösterdi.
Habere göre, sabaha karşı saat 03.00'te bir araç, binanın dışındaki bariyerlere çarpıp içeri girdi. Ardından da saldırganlar laboratuvarların yakınlarında bir bomba patlattı. Patlamanın etkisiyle laboratuvarlarda yangın çıktı
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