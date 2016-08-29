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brüksel'de bomba patladı

BRÜKSEL'DE BOMBA PATLADI

Olay sırasında binanın boş olduğu ve patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:43
Puan Ver : Brüksel'de Bomba Patladı(0/10)


Belçika'nın başkenti Brüksel'deki krimonoloji enstitüsünün dışında "bomba patladığı" bildirildi. Patlama haberini duyuran Reuters, RTL televizyonunu kaynak gösterdi.



Habere göre, sabaha karşı saat 03.00'te bir araç, binanın dışındaki bariyerlere çarpıp içeri girdi. Ardından da saldırganlar laboratuvarların yakınlarında bir bomba patlattı. Patlamanın etkisiyle laboratuvarlarda yangın çıktı








Etiketler: Brüksel  De  Bomba  Patladı    haber

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