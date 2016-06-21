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brüksel'de bomba alarmı: 1 kişi gözaltında

BRÜKSEL'DE BOMBA ALARMI: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir alışveriş merkezi çevresinde bombalı saldırı düzenlenebileceğine yönelik istihbarat alan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tarih : 21 Haziran 2016, 14:21
Puan Ver : Brüksel'de Bomba Alarmı: 1 Kişi Gözaltında(10/10)8


Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir alışveriş merkezi çevresinde bombalı saldırı düzenlenebileceğine yönelik istihbarat alan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. City 2 adlı alışveriş merkezinde bulunan vatandaşların ise güvenlik endişesi nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.



Başkent Brüksel'de sabaha karşı City 2 isimli alışveriş merkezinin etrafında şüpheli bir şahsın görüldüğü belirtildi. Brüksel savcılığından yapılan açıklamada, şahsın üzerinde bomba düzeneği taşıma ihtimalinin olduğu aktarıldı. Güvenlik güçleri tarafından yerel saatle 05.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, alışveriş merkezinin etrafı polis kordonu altına alındı. Patlayıcı taşıdığından şüphelenilen bir erkek ise gözaltına alındı. Alışveriş merkezindeki vatandaşlar da AVM'ye bomba yerleştirilmiş olma ihtimali üzerine tahliye edildi.

 








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