Belçika'nın başkenti Brüksel'de akşam saatlerinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.

Kentte daha önce yaşanan terör saldırıları nedeniyle devriye gezen askerlerden ikisine yaklaşan bir saldırgan, yanındaki bıçakla askerlere saldırdı.

SALDIRGAN VURULARAK YAKALANDI

Saldırgana anında karşılık veren askerler ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan saldırganın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerel medya, saldırıda askerlerin de hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

POLİS OLAY YERİNİ KAPATTI

Saldırının ardından bölgeyi güvenlik çemberiyle kapatan polis, saldırı noktasını da görüntü alınmasın diye özel bir brandayla çevreledi.

Kaynak: haberinburada