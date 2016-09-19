Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'

brüksel bu kez şaşırttı

BRÜKSEL BU KEZ ŞAŞIRTTI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de PKK yandaşlarının düzenlemeyi planladığı programa belediye önce izin verdi sonra vazgeçti.

Tarih : 19 Eylül 2016, 15:35
Puan Ver : Brüksel Bu Kez Şaşırttı(9/10)6


Belçika'nın başkenti Brüksel'de PKK yandaşlarının düzenlemeyi planladığı programa belediye önce izin verdi sonra vazgeçti.



Brüksel'de terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen derneklerin düzenlemeyi planladığı sözde "Kürt Kültür Haftası" programı belediye tarafından son anda engellendi.



GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ



Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl 22 Eylül'de 3'üncüsü düzenlenmesi planlanan, terör örgütü PKK yandaşlarının katıldığı "Kürt Kültür Haftası" programı, daha önce izin verilmesine rağmen Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.








Etiketler: Brüksel  Bu  Kez  Şaşırttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER