

Belçika'nın başkenti Brüksel'de PKK yandaşlarının düzenlemeyi planladığı programa belediye önce izin verdi sonra vazgeçti.







Brüksel'de terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen derneklerin düzenlemeyi planladığı sözde "Kürt Kültür Haftası" programı belediye tarafından son anda engellendi.







GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ







Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl 22 Eylül'de 3'üncüsü düzenlenmesi planlanan, terör örgütü PKK yandaşlarının katıldığı "Kürt Kültür Haftası" programı, daha önce izin verilmesine rağmen Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.