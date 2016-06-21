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broşüre karşı chp'den 22 sayfalık kitapçık

BROŞÜRE KARŞI CHP'DEN 22 SAYFALIK KİTAPÇIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında başlayıp CHP ile AK Parti Hükümeti arasında süren 'teröristleri ziyaret' tartışması üzerine 'CHP'yi kınıyoruz' başlıklı broşür bastırılarak dağılmasının ardından CHP'den 22 sayfadan oluşan kitapçıklı yanıt geldi.

Tarih : 21 Haziran 2016, 16:52
Puan Ver : Broşüre Karşı Chp'den 22 Sayfalık Kitapçık(5/10)5


CHP bazı milletvekillerinin cezaevindeki teröristleri ziyaret ettiklerine dair ifadelerin yer aldığı ve isimlerinin yazıldığı Ankara'da dağıtılan 'broşüre' karşı, CHP Halkla İlişkiler Birimi tarafından 'AKP teröre yardım ve yataklık ediyor' başlıklı kitapçık hazırlatılarak bugünkü CHP'nin grup toplantısında milletvekili ve ziyaretçilere dağıtıldı. Ankara'da Altındağ ve dikmen'de posta kutuları ve sokaklara bırakılan, CHP'li 24 milletvekilinin isimlerinin yazılı olduğu, '2014, 2015, 2016 yıllarında 164 kez PKK ve DHKP-C'li teröristleri ziyaret eden CHP'yi kınıyoruz' ifadesinin kullanıldığı broşürlere karşı, CHP Halkla İlişkiler birimi tarafından 'AKP teröre yardım ve yataklı ediyor' başlıklı kitapçık bastırttı.



CHP Grup Toplantısında milletvekillerinin masasına bırakılan ve ziyaretçilere dağıtılan 22 sayfalık kitapçığın önsözünde Tanıtım ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran'ın açıklaması yer aldı. Cankurtaran, Ak Parti'nin iktidar olduğu 14 yıl boyunca terörü iç ve dış politika aracı olarak kullandığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı: "Terörü besleyen, büyüten ve bundan siyasi rant sağlayan parti olmasına rağmen son bir yılda terörle mücadele pozisyonuna bürünerek 'CHP ve liderini kamuoyuna terör yandaşı olarak sunmak şeklinde bir algı operasyonu' yürütülmektedir. Nitekim CHP, teröre yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle AKP yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşımıştı. Sadece geçmiş ve bugünkü AKP hükümet yetkilileri ve parti yöneticilerinin dönemin bürokratlarının beyanları dahi bu konuda yeterli delil teşkil etmektedir. AKP yetkililerinin çözüm sürecinde PKK ve Öcalan'ı öven, aklayan açıklamaları, süreç sona erdiğinde ise PKK silahlanmasına nasıl göz yumduklarına dair itiraflarına ilişkin olarak hazırladığımız çalışmayı dikkatlerinize sunuyoruz."



Kitapçıkta, 'AKP'nin PKK ve Öcalan'ı öven, ak-layan açıklamaları', 'AKP'nin PKK silahlanması ve eylemlerine göz yumulmasıyla ilgili itirafları', 'Bürokratların açıklamaları', 'Öcalan'ın AKP-PKK ilişkilerine dair beyanları' başlıkları dikkati çekerken, dört ayrı bölümden oluşan kitapçıkta bazı fotoğraflarda yer verildi.

Kitapçıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde yaptığı açıklamalar ile bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti kadrolarının konuyla ilgili verdiği demeçler yer alıyor. Kitapçığın son sayfasında ise 'Yıllara göre verdiğimiz şehitler' adıyla oluşturulan tabloda AK Parti iktidara gelmeden önce ve geldikten sonra verilen şehit sayıları belirtiliyor.








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