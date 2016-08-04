O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

britney spears selena gomez düeti mi geliyor?

BRİTNEY SPEARS SELENA GOMEZ DÜETİ Mİ GELİYOR?

Selena Gomez‘in Snapchat'teki videosuna Britney'den cevap geldi!

Tarih : 04 Ağustos 2016, 10:35
Puan Ver : Britney Spears Selena Gomez Düeti Mi Geliyor?(0/10)


Selena Gomez, konserinde Orlando kurbanları için şarkı söyledi. Orlando kurbanları için yapılan şarkıda Britney de yer almıştı.



Snapchat'teki paylaşımında “Teknik olarak Britney ile düet yapmış oldum,” diyen Selena Gomez'e Britney Spears tweet attı ve “Teknik olarak, evet. Fakat asıl düetimiz için çalışmaya ne zaman başlıyoruz? @selenagomez 💋” dedi.








Etiketler: Britney  Spears  Selena  Gomez  Düeti  Mi  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER