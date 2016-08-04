BRİTNEY SPEARS SELENA GOMEZ DÜETİ Mİ GELİYOR?
Selena Gomez‘in Snapchat'teki videosuna Britney'den cevap geldi!
Selena Gomez, konserinde Orlando kurbanları için şarkı söyledi. Orlando kurbanları için yapılan şarkıda Britney de yer almıştı.
Snapchat'teki paylaşımında “Teknik olarak Britney ile düet yapmış oldum,” diyen Selena Gomez'e Britney Spears tweet attı ve “Teknik olarak, evet. Fakat asıl düetimiz için çalışmaya ne zaman başlıyoruz? @selenagomez ” dedi.
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