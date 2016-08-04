

Selena Gomez, konserinde Orlando kurbanları için şarkı söyledi. Orlando kurbanları için yapılan şarkıda Britney de yer almıştı.



Snapchat'teki paylaşımında “Teknik olarak Britney ile düet yapmış oldum,” diyen Selena Gomez'e Britney Spears tweet attı ve “Teknik olarak, evet. Fakat asıl düetimiz için çalışmaya ne zaman başlıyoruz? @selenagomez ” dedi.