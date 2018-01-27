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Brezilyalı yıldız Robinho'dan hocasına hazırım mesajı

BREZİLYALI YILDIZ ROBİNHO'DAN HOCASINA HAZIRIM MESAJI

Sivasspor'un yeni transferi Brezilyalı oyuncusu Robinho, çok sıkı çalıştığını ve hazır olduğunu belirterek, görev verilmesi halinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayabileceğini söyledi.

Tarih : 27 Ocak 2018, 12:50
Puan Ver : Brezilyalı Yıldız Robinho'dan Hocasına Hazırım Mesajı(7/10)3

Real Madrid, Milan ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Sivasspor'un yeni transferi Brezilyalı golcü Robinho, açıklamalarda bulundu.

Sivas'ta henüz 4 gün geçirdiğini, şehir ve kulüple ilgili ilk izlenimlerinin çok iyi olduğunu belirten Robinho, "Sivas küçük bir şehir, insanları sıcak. Taraftarlarımız beni çok iyi karşıladı. Kulübümüzün olanakları da çok iyi. Sivas'a gelmekle çok güzel karar vermişim." dedi.

"CARLOS VE CICINHO GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ"

Robinho, Sivasspor'un transfer teklifinin ardından daha önce kırmızı-beyazlı ekipte görev alan Roberto Carlos ve Cicinho ile görüştüğünü anlatarak, "Carlos ve Cicinho gerçekten çok olumlu bilgiler verdi. Sivasspor ve taraftarlar hakkında bilgiler aldım. Kulübün çok iyi olanakları olduğunu söylediler ve pozitif konuştular." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'a gelmeden önce de Süper Lig hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren Robihno, daha önce Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza ve Diego sayesinde Türk futbolu hakkında fikir sahibi olduğunu anlattı.

Süper Lig'de halen top koşturan isimlerden Fenerbahçeli Josef de Souza'yı tanıdığını aktaran Robinho, "Süper Lig hakkında bilgim var. Çok iyi ve mücadeleci bir lig." şeklinde konuştu.

"HOCAMIZ İSTERSE OYNARIM"

Robinho, kırmızı-beyazlı ekibin hedeflerine katkı sağlamaya geldiğini ve bunun için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Robinho, hedefe maç maç bakıp, öyle ilerlemek istediklerini ve kazandıkça önlerini daha iyi göreceklerini söyledi.

Ligde yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları maça da değinen ve kendisini hazır hissettiğini dile getiren Robinho, "Hocamız isterse oynarım. Dört gündür burada çok ağır idmanlar yapıyorum ve çok çalışıyorum. Önemli olan ise takımımızın Malatya'da kazanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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