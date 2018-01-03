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Brezilyalı yıldız Robinho 3. kez aynı takıma transfer oldu

BREZİLYALI YILDIZ ROBİNHO 3. KEZ AYNI TAKIMA TRANSFER OLDU

Brezilya futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Robinho, Atletico Mineiro kariyerine son verdi. Yıldız futbolcu 3. kez Santos ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 02:10
Puan Ver : Brezilyalı Yıldız Robinho 3. Kez Aynı Takıma Transfer Oldu(9/10)5

33 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, yaptığı paylaşımla Atletico Mineiro'dan ayrıldığını duyurdu. Mineiro taraftarına teşekkür eden futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

FUTBOL HAYATINA BAŞLADIĞI SANTOS'LA ANLAŞMA SAĞLADI

Futbol hayatına başladığı Santos'la anlaşma sağlayan Robinho, sezonun başlamasıyla birlikte eski takımının formasını giyecek. Golcü futbolcu, Santos'a atacağı imzayla birlikte Brezilya kulübüne 3. kez transfer olmuş olacak.

Robinho daha önce 2010 yılında Manchester City'den 2014 yılında da Milan'dan Santos'a kiralık olarak imza atmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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