BREZİLYALI YILDIZ GALATASARAY'I DOĞRULADI!
Galatasaray'ın sol bek adayları arasında yer alan Junior Tavares, sarı-kırmızılı takımın ilgisini ve teklifini açıkladı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan sol beklerden olan Junior Tavares, Brezilya basınına yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.
Junior Tavares, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini söylerken ayrılık kararının sadece kendisine bağlı olmadığını da dile getirdi.
"SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR"
Hakkında çıkan Galatasaray iddialarının sorulması üzerine 21 yaşındaki sol bek "Şu an Sao Paulo'nun oyuncusyum. Bazı teklifler oldu ama daha önce söylediğim gibi sözleşmem devam ediyor" ifadelerini kullandı.
'Sao Paulo'dan ayrılma ihtimalin var mı?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan Brezilyalı oyuncu "Bu sadece bana bağlı bir konu değil" dedi.
21 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon Sao Paulo formasıyla 23 lig maçına çıkarken 3 asist yaptı. Tavares'in 2021 yılına kadar Sao Paulo ile sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY 2 MİLYON EUROYA İNDİRMEK İSTİYOR
Galatasaray sol bek transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı- Kırmızılılar, Sao Paulo forması giyen 21 yaşındaki Junior Tavares için 1.5 milyon Euro bonservis ücreti önermişti.
Kapıyı 4 milyon Euro'dan açan Brezilyalılar, Galatasaray Yönetimi'nin inadı sonrası rakamı 2.5 milyona düşürdü.
Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın rahatladığı ve transferin bitme noktasına geldiği öğrenildi. Fiyatın düşmesinden dolayı rahat olan G.Saray, rakamı 2 milyon Euro'ya düşürmek için ayrıca çabalıyor. Sarı-Kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transfer gelişmesinden dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi. Efsane kaleci Taffarel, Tavares'e kefil olduğunu Terim'e iletmişti.
Kaynak: haberinburada
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