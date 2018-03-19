İngiltere'de doğum gününü kutlamak için bir Japon restoranına giden Liverpool taraftarı Kerry Anderson'a doğum günü pastasını Brezilyalı yıldız Firmino getirdi.

Kerry Anderson adında bir Liverpool taraftarına, arkadaşları doğum gününde unutamayacakları bir sürpriz hazırladı.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINI FIRMINO GETİRDİ

Liverpool taraftarı olan Kerry Anderson, doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla bir Japon restoranına gitti. Doğum günü pastasını getiren isim ise Liverpool'un yıldızı Firmino oldu.

Firmino'yu karşısında gören Kerry Anderson büyük şaşkınlık yaşarken, görülmeye değer anlar çıktı.

Kaynak: haberinburada