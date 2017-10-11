BREZİLYALI TARAFTARLAR, TAKIMLARININ ŞİLİ'YE YENİLMESİNİ İSTİYOR
2018 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Brezilya'da vatandaşlar, Arjantin'in Dünya Kupası'na katılmaması için bu geceki Şili maçında takımlarının yenilmesi için kampanya başlattı.
FIFA 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde grupta 6. sırada yer alan Lionel Messi ve Jorge Sampaoli önderliğindeki Arjantin, 1970'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılamama tehlikesi yaşıyor. 17 maçta 25 puanı bulunan Tangocular'ın üzerinde Peru, Kolombiya, Şili ve Uruguay bulunuyor. Lider Brezilya ise Dünya Kupası'na katılmayı aylar önce garantiledi.
BREZİLYA'NIN ŞİLİ'YE YENİLMESİ HALİNDE ARJANTİN KUPA DIŞI KALACAK
Arjantin bu gece TSİ 02.30'da Ekvador'la deplasmanda karşılaşacak. Aynı saatte Brezilya, Şili'yi ağırlayacak. Tangocuların galibiyeti ve Şili'nin mağlubiyeti durumunda Dünya Kupası biletini 28 puana çıkan Arjantin kapacak! Brezilya vatandaşları, ezeli rakiplerinin bu durumuan engel olmak için ilginç bir yol izledi.
BREZİLYALI TAKIMLARININ ŞİLİ'YE YENİLMESİNİ İSTİYOR
Brezilyalılar, sosyal medya platformlarında Brezilya Milli Takımı'nın Şili'ye mağlup olması için çağrıda bulunuyor. Özellikle Twitter'da 'EntregaBrasil' ve 'EngtregaPhoChile' şeklinde iki kampanya başlattı. Şili'nin galibiyeti, Arjantin'in kupa dışında kalmasını sağlamasa da Tangocular'ın işini zorlaştıracak.
Arjantin'in Dünya Kupası'na katılma ihtimali yüzde 47. Önündeki takımlar Peru'nun yüzde 56, Kolombiya'nın yüzde 65, Şili'nin yüzde 52, Uruguay'ın ise yüzde 99.
Kaynak: haberinburada
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