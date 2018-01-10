Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyleyerek, "Kulübümle yeni kontrat yapmak istiyorum" dedi.

"UMARIM YENİ YIL BİZİM İÇİN İYİ OLUR"

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Josef de Souza basın toplantısında soruları yanıtladı. Antrenmanların çok iyi geçtiğini söyleyen başarılı orta saha oyuncusu, "Antrenmanlar çok iyi geçiyor kamp süresince. 7 günlük izin yapma imkanımız oldu. Yeni yılla birlikte antrenmanlara başladım. Umarım yeni yıl bizim için iyi olur. 2017'yi bitirdiğimiz gibi geçmesini diliyorum yeni yılın. Antrenmanlarımız ve kampımız çok iyi gidiyor" şeklinde konuştu. Ligde ilk 6 maçın çok önemli olduğunu belirten Souza, "Hepimiz ilk 6 maçın önemini çok iyi biliyoruz çünkü oynayacağımız rakiplerin hepsi zirvede üst sıraları hedefliyor. Biz de sezon başından farklıyız, defansta daha az hata yapıyoruz. İyi maçlar çıkarıp alacağımız sonuçlarla zirve yarışında rahat olmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama kazanacak şartlara ve güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

"KONTRATIMI YENİLEMEK İSTİYORUM"

Sezon başında İngiltere'den gelen transferle ilgili konuşan sarı-lacivertli futbolcu, "Sezon başındaki teklif artık geçti. Burada kendi isteğimle kaldım ve mutluyum burada devam etmek ve kontratımı yenilemek istiyorum. Çok büyük bir sevgi besliyorum. İngiltere'ye transferimin neden gerçekleşmediğini söylemek istemiyorum, artık geçti. Ben burada her geçen gün kendimi geliştiriyorum ve kendimi şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Aykut Kocaman'la birlikte özellikle savunmalarının daha iyi olduğunu sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, "Yeni hocamızla 6 aydır çalışıyoruz. Kendisinin gelişiyle defansif olarak daha da geliştik. İstikrarlı ve az gol yiyen bir takım olduk. Hocamızın sistemine alıştık ve bu sistemle şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız. Aykut hocanın gelişiyle orta sahada takımı yönlendiren bir role büründüm. Bu değişiklik oldu. Mehmet Topal'la birlikte daha çok alan daraltan ve oyunu yönlendiren oyuncular olduk. Daha çok oyunu okuyoruz bu taktikle" açıklamasını yaptı.

"BÜTÜN TAKIMLARIN ŞANSI EŞİT"

Son maçlarda alınan galibiyetlerle takımın özgüveninin yükseldiğini dile getiren Brezilyalı, şunları söyledi:

"Hiç şüphe yok ki takımın özgüveni son maçlardaki sonuçlarla daha da iyi oldu. Sezon başında iyi maçlar oynadık ama şanssız goller yedik ve bu da kendi oyunumuzu oynamamızı engelliyordu. Son maçlarda bu hatalara daha az yaptık ve şansımız da iyi gitti, her hata gol olmadı. Süre geçtikçe daha da iyi olacağımızı söyleyebilirim ve iyi yoldayız."

Ligde birçok takımın zirve yarışında olmasının kaliteyi gösterdiğini de ifade eden Josef, "Bu ligin kalitesi için çok önemli. Lig henüz bütün takımlara açık. Bizim sorumluluğumuzu daha da çok artırıyor. Maçları kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Bütün takımların şansı eşit. Aynı tutarlılık ve istikrarla devam ettiğimiz sürece iddialı olacağız" diye konuştu.

"DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Son olarak 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Josef de Souza, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. Herkes çok emek verip fazla çalışıyoruz. Herkes kendisini her geçen gün geliştirmek için çabalıyor. Herkesi tebrik ediyorum ve gazetecilere meslek hayatlarında başarılar dilerim."

Kaynak: haberinburada