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BREZİLYALI FUTBOLCULARI TAŞIYAN YOLCU UÇAĞI KOLOMBİYA'DA DÜŞTÜ!


BREZİLYALI FUTBOLCULARI TAŞIYAN YOLCU UÇAĞI KOLOMBİYA'DA DÜŞTÜ!
Tarih : 29 Kasım 2016, 09:41
Puan Ver : Brezilyalı Futbolcuları Taşıyan Yolcu Uçağı Kolombiya'da Düştü!(6/10)4


Bolivya'dan 81 kişiyle havalanan yolcu uçağı, Medellin uluslararası havalimanına kilometreler kala düştü. Gelen son dakika bilgisine göre, uçaktaki 72 yolcu arasında Atlatico Nacional futbol takımıyla oynamak üzere kente gelen Brezilya ekibi Chapecoense'nin oyuncuları da yer alıyordu. İki takım, yarın Copa Sudamerica finalinde karşı karşıya gelecekti.



Kaza bölgesinden ilk sevindiren haber geldi. Reuters haber ajansı, kurtarma ekiplerinin hayatta kalan yolcuları çıkardığını bildiriyor.



Amerikan Associated Press haber ajansı, uçak düşmeden önce Kolombiya'da yoğun yağış ve şiddetli fırtına görüldüğünü aktarıyor.



 



kaynak:milliyet



 



 



kaynak:milliyet








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