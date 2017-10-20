Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar'a, vergi borcunu ödemekte gecikmesi gerekçesiyle ülkesi Brezilya'da 3,8 milyon real (yaklaşık 4,4 milyon lira) para cezası verildi.

Brezilya mahkemesi tarafından alınan kararla, Neymar'ın vergi borçlarını ödemekte gecikerek "kötü niyet" göstermesi gerekçesiyle 3,8 milyon real para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Neymar'ın ailesi ve üç temsilcisine de aynı gerekçeyle çeşitli miktarlarda para cezası verildi.

DAHA ÖNCE MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU

Mahkeme, 2011-2013 yılları arasında elde ettiği reklam gelirlerinden bir kısmını maliyeye bildirmeyerek vergi kaçırdığı gerekçesiyle Neymar'ın mal varlığından 62,2 milyon dolarlık kısmına 2015 yılında el koymuştu.

Brezilyalı futbolcunun karara itiraz hakkı bulunuyor.

Kaynak: haberinburada