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Brezilyalı Futbolcu Kaka, Gözyaşlarıyla Orlando'ya Veda Etti
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Brezilyalı Futbolcu Kaka, Gözyaşlarıyla Orlando'ya Veda Etti

BREZİLYALI FUTBOLCU KAKA, GÖZYAŞLARIYLA ORLANDO'YA VEDA ETTİ

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Kaka Leite, üç sezondur forma giydiği Orlando City'de son kez taraftarlarının karşısına çıktı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Brezilyalı Futbolcu Kaka, Gözyaşlarıyla Orlando'ya Veda Etti(8/10)4

Geçtiğimiz günlerde MLS ekibi Orlando City ile olan sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan Kaka, Columbus Crew'a 1-0 yenildikleri maçta son kez taraftarlarının önünde sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide, Brezilyalı futbolcunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Maçın sona ermesiyle birlikte Kaka tribünlere giderek taraftarlara imza dağıttı.

"BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR GÜNDÜ"

Üç sezon boyunca Orlando City forması giyen 35 yaşındaki Kaka, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Benim için çok duygusal bir gündü. Gün boyunca burada geçirdiğim üç yıl içinde bu şehir ve kulüpte yaşadıklarımı hatırladım." ifadesini kullandı.

KAKA SON MAÇTA OYNAMAYACAK

Orlando City, ligde normal sezonun son haftasında Philadelphia Union'a konuk olacak. Play-off şansı bulunmayan Orlando City'de Kaka'nın son maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kariyerinde Sao Paulo, Milan ve Real Madrid'da da top koşturan Kaka, 2014'te o dönem yeni kurulan Orlando City Kulübü'ne transfer olmuştu. Brezilyalı futbolcu, Orlando City formasıyla üç yılda 77 maça çıktı ve 25 gol attı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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