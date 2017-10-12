BREZİLYALI EFSANE FUTBOLA GERİ DÖNÜYOR
Bir dönem Inter'de oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Brezilyalı yıldız oyuncu Adriano, futbola geri dönmeye karar verdi.
Italya'da Inter ve Roma formaları giyen ve Brezilya Milli Takımı formasını 20 kez giyen Adriano, futbola geri dönüyor.
Globo TV'ye konuşan Adriano, "Kendimi yeni bir proje için hazırlıyorum. Ocak ayında kulüpsüz olarak antrenmanlara başlayacağım." dedi.
"FORMUM HALA YERİNDE"
"Bıraktığımdan bu yana formumu korumayı başardım. Bunu istiyorum ve inat etmem gerektiğini biliyorum."
"Bunu kendim için yapmak istiyorum. Limitlerime ulaşabileceğimi göstermek ve oynayıp oynayamayacağımı söylemek istiyorum."
"KARİYERİM YARIM KALDI"
"Kariyerimi tam anlamıyla tamamlayamadım. Bir şeyler yaşandı ve beni futboldan uzaklaştırdı. Kariyerimin yarım kaldığını söyleyebilirim."
Adriano kariyeri boyunca 4 İtalya Serie A şampiyonluğu, 2 Coppa Italia, 3 İtalya Süper Kupa, 2 Brezilya Serie A şampiyonluğu ve 1 Copa America zaferi yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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