Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ'un Yargılanması İçin Başbakanlık'tan Kovuşturma İzni İstedi
Son Dakika! İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı Tbmm'de Kabul Edildi
İsviçreli Futbolcu Lichstiner, Bilerek Rakibinin Eline Bastı
İtalyan Akademisyen, Köpeğinin Hastalığını İzin Saymayan İş Yerini Alt Etti
12 Parmaklı Olan Brezilyalı Kardeşler Durumu Avantaja Çevirip Kaleci Oldu
Brezilyalı Efsane Futbola Geri Dönüyor
Çipras F16'ya Binip Ege'de İt Dalaşı Heyecanı Yaşadı
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye 1 İyi 1 Kötü Haber
Eşleri Dahi Olsa 18 Yaş Altı Kadınlarla İlişkiye Girmek Tecavüz Sayılacak!
Avustralyayı Futbolcu Tim Cahill, Gol Sevincine Reklam Aldı
Mardin'de Öldürülen 6 Teröristin 23 Kişiyi Şehit Ettiği Ortaya Çıktı
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Avrupa'ya Kaptırmamak İçin Yeni Sözleşme İmzalayacak
12 Soruda Üniversiteye Girişte Yeni Sınav Sistemi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Iraklı, Eşini Boğarak Öldürüp Başında 4 Saat Bekledikten Sonra İntihar Etti
Trump Kendisini Meşhur Eden Nbc Televizyonunu Lisans İptaliyle Tehdit Etti
Süper Lig'de 8.Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
Itc Başkanı Ağaoğlu: Son 24 Saatte 700 Özel Eğitimli Pkk'lı Kerkük'e Girdi
Abd, İsrail Karşıtlığını Gerekçe Göstererek Unesco'dan Çekilme Kararı Aldı
Beşiktaş, Fikret Orman Yüzünden İflas Ettim Diyen Firmayı Yalanladı
Kızına Tecavüz Eden Sapığı Öldüren Anneyi Mahkeme Haklı Buldu!

Brezilyalı efsane futbola geri dönüyor

BREZİLYALI EFSANE FUTBOLA GERİ DÖNÜYOR

Bir dönem Inter'de oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Brezilyalı yıldız oyuncu Adriano, futbola geri dönmeye karar verdi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Brezilyalı Efsane Futbola Geri Dönüyor(8/10)4

Italya'da Inter ve Roma formaları giyen ve Brezilya Milli Takımı formasını 20 kez giyen Adriano, futbola geri dönüyor.

Globo TV'ye konuşan Adriano, "Kendimi yeni bir proje için hazırlıyorum. Ocak ayında kulüpsüz olarak antrenmanlara başlayacağım." dedi.

"FORMUM HALA YERİNDE"

"Bıraktığımdan bu yana formumu korumayı başardım. Bunu istiyorum ve inat etmem gerektiğini biliyorum."

"Bunu kendim için yapmak istiyorum. Limitlerime ulaşabileceğimi göstermek ve oynayıp oynayamayacağımı söylemek istiyorum."

"KARİYERİM YARIM KALDI"

"Kariyerimi tam anlamıyla tamamlayamadım. Bir şeyler yaşandı ve beni futboldan uzaklaştırdı. Kariyerimin yarım kaldığını söyleyebilirim."

Adriano kariyeri boyunca 4 İtalya Serie A şampiyonluğu, 2 Coppa Italia, 3 İtalya Süper Kupa, 2 Brezilya Serie A şampiyonluğu ve 1 Copa America zaferi yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Brezilyalı  Efsane  Futbola  Geri  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER