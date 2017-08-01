BREZİLYALI DOLANDIRICI, 9 AY BOYUNCA 17 OTELDE BEŞ KURUŞ VERMEDEN YAŞAMIŞ
Brezilyalı dolandırıcı İsveç'in başkenti Stockholm'deki 17 değişik otelde dokuz ay boyunca beş kuruş ödemeden yaşamış.
En son kaldığı Scandic Hotel'de Mayıs ayında yakalanarak tutuklanan Brezilyalı çıkarıldığı mahkemede ağırlaştırılmış dolandırıcılık suçundan sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yaşadığı hotellerdeki hizmetlerden faydalanarak 17 hoteli toplam 41 faturanın karşılığı yaklaşık 250 bin Kron (26 bin Euro) dolandıran Brezilyalı mahkeme kararına göre dolandırdığı hotellere bu miktarı ödemekle de yükümlü tutuldu.
HEMEN ÖDEME YAPAMAYACAĞIM DEYİP KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ BIRAKTI
Dolandırdığı bütün hotellere aynı site üzerinden rezervasyon yaptıran dolandırıcı, hotel girişlrinde bagajının gecikeceğini, bu nedenle de hemen ödeme yapamayacığını söyleyerek kredi kartı bilgilerini bıraktı.
KARTLARDA YETERLİ BAKİYE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Brezilyalı, kaldığı hotellerden kaybolduktan sonra kredi kartı bilgileri üzerinden yapılan araştırmalarda, kartın yeterli bakiyeye sahip olmadığı anlaşıldı.
FACEBOOK PAYLAŞIMLARI DELİL OLARAK SUNULDU
Mahkemeye tanıkların ifadeleri, 28 yaşındaki Brezilyalının cep telefonundaki GPS pozisyonları, wi-fi bağlantıları ve Facebook paylaşımları delil olarak sunuldu.
Kaynak: haberinburada
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