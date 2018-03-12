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Brezilyalı Dani Alves'ten İtiraf: Artık Futbolu Sevmiyorum
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Brezilyalı Dani Alves'ten itiraf: Artık futbolu sevmiyorum

BREZİLYALI DANİ ALVES'TEN İTİRAF: ARTIK FUTBOLU SEVMİYORUM

PSG'nin yıldızı Dani Alves Brezilya basınına verdiği röportajda, futbolu artık sevmediğini söyledi.

Tarih : 12 Mart 2018, 23:30
Puan Ver : Brezilyalı Dani Alves'ten İtiraf: Artık Futbolu Sevmiyorum(10/10)6

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Dani Alves, Brezilya basınına verdiği röportajında ilginç ifadeler kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Real Madrid'e elenmeleri hakkında konuşurken Dani Alves, artık futbolu çok sevmediğini de itiraf etti.

"FUTBOL ARTIK SADECE BİR TİCARET"

Alves, çocuklarının futbola ilgisi olup olmadığı sorulması üzerine "Tanrıya şükür ki hayır. Çünkü futbol benim futbolcu olmak istediğim dönemdeki parıltısını kaybetti. Bugün futbol artık sadece bir ticaret. Dürüst olmak gerekirse futbolu daha az sever hale geldim" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmeleri hakkında konuşurken "Paris Saint Germain'de bir geçiş süreci aşıyoruz. Bu süreçte biraz acı çekeceğimizi biliyorum. Çünkü bu tip değişim süreçleri zorlu geçer" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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