

Brezilya'da güvenlik yetkilileri, ülkedeki siyasi krizin, beş hafta sonra Rio de Janeiro'da başlayacak 2016 Yaz Olimpiyatları'nın güvenliği için risk arz etmediğini bildirdi.







Ülkede düzenlenen özel etkinliklerin güvenliğini denetlemekten sorumlu Andrei Rodrigues, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından artan personel değişimine rağmen, mevcut durumun oyunların güvenliğini etkilemeyeceğini belirtti.







Rodrigues, "Yürüttüğümüz güvenlik operasyonunun kalitesinden kesinlikle eminiz. Biz bunu iki yıl önce Dünya Kupası sırasında da yaptık. Rio her sene başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor, bu sene de değişen bir şey olmayacak." ifadesine yer verdi.







2016 Yaz Olimpiyatları, 5-21 Ağustos tarihleri arasında Rio de Janeiro'da düzenlenecek. Oyunlar esnasında Rio sokaklarında 85 bin güvenlik görevlisinin yer alması bekleniyor.







Geçici Devlet Başkanı Michel Temer, bu hafta ülkenin terörizm tehditlerini takip etmekten sorumlu istihbarat teşkilatı başkanını değiştirdiğini açıklamıştı.







Brezilya medyası, federal polis şefinin de yakında değişeceğini bildirdi.



