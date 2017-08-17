BREZİLYA'DA UZUN SÜREDİR KAYIP OLAN ÇİFTÇİ, TİMSAHIN MİDESİNDE BULUNDU!
47 yaşındaki Adilson de Oliveira, Brezilya'nın merkezinde bulunan Tocantins'teki Javae Nehri kıyısındaki diğer köylülerle kamp yaparken 28 Temmuz'da kayboldu.
İZ SÜREN KÖYLÜLER, TİMSAHI ÖLDÜRÜP KARNINA BAKTI
Oliveira'nın timsah avlarken bir timsah tarafından yakalanıp suya doğru sürüklendiğinden şüphe duyan arkadaşları gölde bulunan timsahı takibe aldı. Ertesi gün köylüler sorumlu olduğuna inandıkları timsahı öldürdüler.
TİMSAHIN MİDESİNDEN KEMİK, DERİ VE SAÇ PARÇALARI ÇIKTI
Sanıldığı gibi timsahın midesinde kemik, deri ve saç parçaları bulan köylüler, yetkilileri konuyla ilgili bilgilendirdi. Geçtiğimiz Salı günü test için Palmas Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kalıntıların yapılan testler sonucunda Oliveira'ya ait olduğu belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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