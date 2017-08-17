Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

BREZİLYA'DA UZUN SÜREDİR KAYIP OLAN ÇİFTÇİ, TİMSAHIN MİDESİNDE BULUNDU!


Brezilya'da Uzun Süredir Kayıp Olan Çiftçi, Timsahın Midesinde Bulundu!
Tarih : 17 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Brezilya'da Uzun Süredir Kayıp Olan Çiftçi, Timsahın Midesinde Bulundu!(7/10)3

47 yaşındaki Adilson de Oliveira, Brezilya'nın merkezinde bulunan Tocantins'teki Javae Nehri kıyısındaki diğer köylülerle kamp yaparken 28 Temmuz'da kayboldu.

İZ SÜREN KÖYLÜLER, TİMSAHI ÖLDÜRÜP KARNINA BAKTI

Oliveira'nın timsah avlarken bir timsah tarafından yakalanıp suya doğru sürüklendiğinden şüphe duyan arkadaşları gölde bulunan timsahı takibe aldı. Ertesi gün köylüler sorumlu olduğuna inandıkları timsahı öldürdüler.

TİMSAHIN MİDESİNDEN KEMİK, DERİ VE SAÇ PARÇALARI ÇIKTI

Sanıldığı gibi timsahın midesinde kemik, deri ve saç parçaları bulan köylüler, yetkilileri konuyla ilgili bilgilendirdi. Geçtiğimiz Salı günü test için Palmas Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kalıntıların yapılan testler sonucunda Oliveira'ya ait olduğu belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Brezilya  Da  Uzun  Süredir  Kayıp  Olan  Çiftçi  Timsahın  Midesinde  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER