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Brezilya'da Santa Cruz Forması Giyen Luis, Gole Sevinirken Kendini Sakatladı

BREZİLYA'DA SANTA CRUZ FORMASI GİYEN LUİS, GOLE SEVİNİRKEN KENDİNİ SAKATLADI

Brezilya'da Santa Cruz forması giyen Andre Luis, attığı gol sonrası panoların üzerinden atlamak isterken takılarak yere düştü ve kendini sakatladı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 15:40
Puan Ver : Brezilya'da Santa Cruz Forması Giyen Luis, Gole Sevinirken Kendini Sakatladı(5/10)1

Brezilya Serie B'de Santa Cruz ve Criciuma arasında oynanan maçta ilginç bir sakatlık yaşandı.

GOLE SEVİNEYİM DERKEN KENDİNİ SAKATLADI

Mücadelenin 29. dakikasında rakip takımın ağlarını sarsan Santa Cruz'un forveti Andre Luis, gol sevincini reklam panolarının üzerinden atlayıp kutlamak isteyince talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Panolara dizini çarpan ve yere kapaklanan futbolcu bir süre çimlerin üzerinde acı çektikten sonra karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

Konuk ekip Criciuma mücadeleyi 2-1 kazanan taraf oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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