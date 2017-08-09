Brezilya'da her yıl düzenlenen 'Miss BumBum' yani Brezilya'nın 'en güzel kalçalı kadın' yarışmasının finali için kadınlar sokaklara akın etti.

6 Kasım'da 7. kez düzenlenecek olan 'Miss BumBum' için Brezilya'nın çeşitli eyaletlerinden gelen kadınlar, oy toplamak için sokaklara dökülünce trafiğin durmasına neden oldu.

OY TOPLAMAK İÇİN SOKAKLARA ÇIKTILAR

Brezilya'nın her yıl tüm dünyada büyük ses getiren kalça güzelliği yarışması olan 'Miss BumBum'un adayları, insanları kendilerine oy vermeye ikna edebilmek için sokaklara döküldü.

KATALOG ÇEKİMLERİNE KATILDILAR

Brezilya'nın çeşitli eyalet ve şehirlerinden gelen onlarca genç kadın, yarışma hazırlıkları çerçevesinde katalog çekimlerine katıldı.

TRAFİĞİN DURMASINA NEDEN OLDULAR

Sao Paulo sokaklarında poz veren, imza dağıtan ve meraklılarla fotoğraf çektiren 27 'Miss BumBum' adayı, zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu.

BREZİLYA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

7 yıldır yoğun ilgi gösterilen yarışma, Breziya'nın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Kaynak: haberinburada