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brezilya'da katliam gibi kaza:15 ölü, 66 yaralı

BREZİLYA'DA KATLİAM GİBİ KAZA:15 ÖLÜ, 66 YARALI

Brezilya'nın güneydoğusunda 81 yolcusuyla Paraty kentinden Trindade'ye gitmekte olan yolcu otobüsü 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi ise yaralandı.

Tarih : 07 Eylül 2015, 12:40
Puan Ver : Brezilya'da Katliam Gibi Kaza:15 Ölü, 66 Yaralı(7/10)6


Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Kazanın ardından sahil yolu, trafiğe kapatıldı.



Kazanın, şoförün frenleri tutmayan otobüsün kontrolünü yitirmesi sonucu meydana geldiği sanılıyor. Yetkililer, 45 yolcu kapasitesine sahip otobüsün neden 81 kişiyi taşıdığının bilinmediğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.








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