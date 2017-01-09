Galaxy S8 İçin Beklenen Satış Rakamı 60 Milyon!
Norveç Fm Radyoyu Bırakan İlk Ülke Olacak
Greyfurt Cildinizi Yağdan Koruyan En İyi Besindir
Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta 5 Günlük Hava Durumu
Süper Lig'de Devre Arasında Kesinleşen Transferler
Birce Akalay Affetmedi Davayı Açtı
Yıldırım, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yle Görüşüyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanlığından Pyd'ye...
Küresel Piyasalarda Dolar Trump Ardından Geriledi
Konutların Özgeçmişi Tek Bir Tıkla Öğrenilecek
Çekiciye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Lice Ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Bebeği Şiddetle Sarsmak Ölüme Neden Olabilir!
Hadise'nin Transparan Talihsizliği
Dolar Üzerinden Türkiye'ye Operasyon!
Laureus Dünya Spor Ödülleri Adayları Belirlendi
Rusya'dan Türkiye İçin Flaş Adım
Kadınlar Erkekler İçin Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Sevdiklerinizi Sevindirecek Sürprizler
Meteorolojiden İstanbul Ve 5 İle Kar Erimesi Uyarısı

brezilya'da kanlı isyanlar sürüyor

BREZİLYA'DA KANLI İSYANLAR SÜRÜYOR

Brezilya'da yıl başından bu yana üçüncü hapishane isyanında 4 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Adalet Bakanlığı, ayaklanmalarla mücadele edebilmeleri için Roraima ve Amazonas eyaletlerine takviye güvenlik gücü gönderileceğini ve para yardımı yapılacağını açıkladı.

Tarih : 09 Ocak 2017, 13:36
Puan Ver : Brezilya'da Kanlı İsyanlar Sürüyor(9/10)10


Brezilya'da yıl başından bu yana üçüncü hapishane isyanında 4 kişi yaşamını yitirdi.



Ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletine bağlı Manaus kentindeki Raimundo Vidal Pessoa Cezaevi yetkilileri, hapishanede çıkan isyanda ölen mahkumlardan üçünün başının kesildiğini, birinin de çıkan yangında dumandan boğulduğunu açıkladı.



Vidal Pessoa Cezaevi'nin daha önce kapalı olduğu ancak aynı eyaletteki Anisio Jobim Cezaevi'nde geçen hafta çıkan isyan nedeniyle yeniden açıldığını söyleyen yetkililer, hapishanede durumun kontrol altına alındığını ifade etti.



Ayaklanmanın, hapishanedeki rakip uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması sonucu çıktığı düşünülüyor.



Bu arada Amazonas'ta 2 Ocak'ta çıkan ayaklanmada 60'tan fazla mahkumun hayatını kaybettiği Anisio Jobim Cezaevi'nde üç tutuklunun daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.








  • Anisio Jobim Cezaevi'nde 17 saat süren ayaklanmada 87 mahkum da kargaşadan faydalanarak firar etmiş, bunlardan 40 kadarı yakalanmıştı. İsyan sonrası yapılan aramalarda hapishane duvarında bulunan bir delikten içeri silah sokulduğu anlaşılmış ve içeride ateşli silahlar ele geçirilmişti. Yetkililer, Brezilya'daki iki rakip uyuşturucu çetesinin, ülkedeki bazı hapishanelerin kontrolünü ele geçirmek için ayaklanma çıkardığını kaydetmişti.


  •  




  • Adalet Bakanlığı, cuma günü, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletinin Monte Cristo Hapishanesi'nde çıkan ayaklanmada da en az 33 mahkumun öldüğünü açıklamıştı.


  •  




  • Yıl başından bu yana ülkenin iki ayrı eyaletindeki hapishanelerde çıkan üç ayaklanmada 100'ü aşkın tutuklu hayatını kaybetmiş oldu.


  •  




  • Brezilya tarihinin en kanlı ayaklanmasına sahne olan Sao Paulo'daki Carandiru hapishanesinde, 1992'de yaşanan kargaşa ve isyanı bastırmak isteyen güvenlik birimlerin yaptığı operasyonda 111 mahkum ölmüştü.








Etiketler: Brezilya  Da  Kanlı  İsyanlar  Sürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER