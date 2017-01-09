Brezilya'da yıl başından bu yana üçüncü hapishane isyanında 4 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Adalet Bakanlığı, ayaklanmalarla mücadele edebilmeleri için Roraima ve Amazonas eyaletlerine takviye güvenlik gücü gönderileceğini ve para yardımı yapılacağını açıkladı.



Brezilya'da yıl başından bu yana üçüncü hapishane isyanında 4 kişi yaşamını yitirdi.







Ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletine bağlı Manaus kentindeki Raimundo Vidal Pessoa Cezaevi yetkilileri, hapishanede çıkan isyanda ölen mahkumlardan üçünün başının kesildiğini, birinin de çıkan yangında dumandan boğulduğunu açıkladı.







Vidal Pessoa Cezaevi'nin daha önce kapalı olduğu ancak aynı eyaletteki Anisio Jobim Cezaevi'nde geçen hafta çıkan isyan nedeniyle yeniden açıldığını söyleyen yetkililer, hapishanede durumun kontrol altına alındığını ifade etti.







Ayaklanmanın, hapishanedeki rakip uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması sonucu çıktığı düşünülüyor.







Bu arada Amazonas'ta 2 Ocak'ta çıkan ayaklanmada 60'tan fazla mahkumun hayatını kaybettiği Anisio Jobim Cezaevi'nde üç tutuklunun daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.