BREZİLYA'DA KAMU ÇALIŞANLARI POLİSLE ÇATIŞTI
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir grup kamu çalışanı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Rio de Janeiro meclisi eyaletin içinde bulunduğu krize karşı eyalet Su ve Kanalizasyon Şirketindeki hisselerin federal hükümetten alınacak yardımlar için teminat olarak kullanımını tartıştığı sırada meclis binası dışında kamu çalışanları ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma yaşandı.
Çatışma, askeri polisler meclis önünde güvenlik koridoru oluşturduğu sırada yüzleri maskeli bir grubun polise taş, havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırması ile başladı. Polislerin saldırıya göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık vermesinin ardından maskeli saldırganlar meclise çıkan sokaklardaki iş yerlerine ve bir banka şubesine zarar verdi.
Olaylar sırasında atılan göz yaşartıcı gazlardan meclis binasındaki milletvekilleri ve pasif protesto eylemini gerçekleştiren kamu çalışanları da etkilendi.
Yetkililer çatışmada 15 kişinin yaralandığını, bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
kaynak:sabah
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