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Brezilya'da cemaatin köleleştirdiği yüzlerce kişi kurtarıldı

BREZİLYA'DA CEMAATİN KÖLELEŞTİRDİĞİ YÜZLERCE KİŞİ KURTARILDI

Brezilya'da Hristiyan bir cemaatin kullandığı çiftlikte kölelik şartlarında çalıştırılan 32'si çocuk 565 kişi bulundu. Savcı karşısına çıkan kölelerin ilk talebi "özgür olmak" oldu.

Tarih : 16 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Brezilya'da Cemaatin Köleleştirdiği Yüzlerce Kişi Kurtarıldı(8/10)4

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde, üyelerini kölelik benzeri şartlarda çalıştıran Hristiyan bir cemaate ait çiftliğe operasyon düzenlendi.

DİNİ CEMAATİN KÖLESİ HALİNE GELDİLER

Çalışma Bakanlığının denetimleri kapsamında yürütülen operasyonda, Sao Paulo'da "Comunidad Evangelica Jesus, la Verdad que Marca (İsa'nın Protestan Topluluğu)" isimli dini cemaatin çiftliğinde, kölelik şartları altında çalışan 32'si çocuk 565 kişi tespit edildi.

SAHİP OLDUKLARI MALLARI CEMAATE BAĞIŞLADILAR

Soruşturmada, dini liderler tarafından gruba üye yapılan işçilerin, sahip oldukları malları bağışlayarak, her şeyin paylaşıldığı ortak alanlarda yaşamaya ikna edildiği belirtildi.

KÖLELERİN TEK İSTEĞİ ÖZGÜR OLMAK

Operasyonu düzenleyen Savcı Marcelo Campos, "Köle işçiliğe karşı yürütülen bütün operasyonlarda, polis ve savcı karşısına çıkan kurbanların hepsi, özgür olmak istediklerini söylüyor." dedi.

"KIYAMETE KADAR KORUNMUŞ OLDUKLARINA İNANIYORLAR"

Kurbanların beyninin yıkandığını söyleyen Campos, "Onlar bu çiftliklerin kıyamete kadar korunmuş olduğuna inanıyor. İçinde oldukları durumu daha da zor hale getiren de bu. Ayrıca, işçi haklarını reddediyorlar, kandırılmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Cemaatin, Sao Paulo, Gerais ve Bahia'nın 15 ilçesindeki çiftliklerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 58 savcı, 220 polis görev yaparken, 22 kişi tutuklandı.

AYNI CEMAATE DAHA ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Daha önce de, 2013'ten beri soruşturma altındaki cemaate ait yerlerde, genellikle karın tokluğuna veya kalacak yer karşılığında, çok uzun saatlerde ve kölelik benzeri şartlarda çalıştırılan 348 kişi tespit edilmişti.

Geçen ay, aynı cemaatin Sao Paulo'daki başka bir çiftliğine düzenlenen operasyonda, "köleleştirme", "insan kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 13 kişi gözaltına alınmıştı.

KURTARILSALAR DA KÖLELİĞE GERİ DÖNÜYORLAR

Daha önce, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Brezilya İş Gücü Takibat Bürosu, Brezilya'da son 15 yılda köleliğe benzer şartlarda çalıştırılan 35 bin kişinin kurtarıldığını bildirmişti.

Brezilya kanunlarında, köleliğe benzer işçilik, "kişilerin borcu nedeniyle hizmet ettirilmesi, zorla çalıştırılması, aşırı çalışma saati olan işlerde ve küçük düşürücü şartlarda ya da borçlandırılarak çalıştırılması" olarak tanımlanıyor.

SİLAH ZORUYLA HİZMET ETTİRİYORLAR

Nüfusu 200 milyonu aşan, Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da bazı kişiler, dini gruplar tarafından kandırılarak, bazen borçlandırılarak, bazen de silahlı grupların tehdidiyle kölelik şartları altında çalıştırılıyor.

DÜNYADA 40 MİLYON MODERN KÖLE VAR

Ancak operasyonlarda kurtartılan kişilerin bir kısmının, çaresizlik ve aşırı fakirlik yüzünden köleliğe benzer şartlarda yeniden çalışmaya başladığı biliniyor.

ILO, daha önce, dünyada 40 milyon kişinin modern kölelik kurbanı olduğunu açıklamış, bunların yüzde 71'inin kadın veya kız çocuğu olduğunu duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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