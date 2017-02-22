Brezilya'da Amerikan Devi Brinks'in Hangarı Soyuldu
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brezilya'da amerikan devi brinks'in hangarı soyuldu

BREZİLYA'DA AMERİKAN DEVİ BRİNKS'İN HANGARI SOYULDU

Brezilya'da aksiyon filmlerini aratmayacak bir soygun yaşandı. Soygunda Amerikan devi Brink's'in hangarından 20 milyon dolar çalındı.

Tarih : 22 Şubat 2017, 15:21
Puan Ver : Brezilya'da Amerikan Devi Brinks'in Hangarı Soyuldu(7/10)8



Suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir soygun olayı yaşandı. İddialara göre 20 kişilik profesyonel silahlı soyguncu grubunun planladığı soygunda, ülkede taşımacılık hizmeti veren Amerikan devi Brink's şirketinin Pernambuco eyaletinde bulunan hangarından 20 milyon dolar çaldı.



Alınan bilgilere göre soygunda bahsi geçen rakam nedeniyle soygunun 2005 yılından bu yana yapılan ve kayıtlara geçen en büyük soygun olduğu öğrenildi. Eyalette görev yapan güvenlik güçlerince yapılan açıklamalara göre, soygununu gerçekleştiren kişilerin Brezilya'nın güneydoğu kesiminde bulunan Recife'deki (Pernambuco) hangara değişik araçlarla gittiği ve sonrasında patlayıcı kullanarak duvarlardan birini patlatıp içeri girdiği kaydedildi.



 



 



kaynak:haberakar









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