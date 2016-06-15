Güney Amerika ülkesi Brezilya, ekonomik açıdan krizlerle boğuşurken, siyasi bakımdan da zor günler geçiriyor. Yine de ülke, teknoloji pazarı ele alındığında son derece yüksek bir büyüme ivmesine sahip.



Güney Amerika ülkesi Brezilya, ekonomik açıdan krizlerle boğuşurken, siyasi bakımdan da zor günler geçiriyor. Yine de ülke, teknoloji pazarı ele alındığında son derece yüksek bir büyüme ivmesine sahip.



Son 12 ay içerisinde Brezilya, politik ve ekonomik açıdan büyük problemlere boğuştu. Brezilya'nın Dilma Vana Rousseff zimmetine para geçirme ve yolsuzluk iddialarıyla inceleme altına alınıp, yetkileri dondurulurken, bunu doğal olarak büyük bir borsa krizi takip etti.



Lakin her en karanlık günde bile bulutların arasından sızan bir ışık vardır. Ülkede, teknoloji, tüm krizlere ve skandallara rağmen, IDC'nin raporuna göre yüzde 9.2'lik bir büyüme gerçekleştirdi. IDC söz konusu raporu, Brazilian Association of Software Companies (Brezilya Yazılım Şirketleri Birliği) verilerini esas alarak yayınladı.



Önceki yılın aynı döneminde, Güney Amerika ülkesinde yüzde 5.6 büyüyen sektör, yüzde 9.2'lik orana yükselere 60 milyar dolarlık finansal değerlere ulaşmayı bildi.



Yazılım geliştiricilerin geliri 13 milyar dolar olurken, bölgesel donanım üreticileri 15 milyar dolar gelir elde etti. Kalan 30 milyar dolar ise akıllı telefon, PC, tablet ve telekomünikasyon sayesinde elde edildi.



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