BREZİLYA TEKNİK DİREKTÖRÜ TİTE, FENERBAHÇELİ GİULİANO'YU MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDI
Brezilya Teknik Direktörü Tite, Fenerbahçeli Giuliano'yu Japonya ve İngiltere ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağırdı.
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, kasım ayında Japonya ve İngiltere ile yapılacak özel maçların aday kadrosunu açıkladı.
Kadroda Fenerbahçe'den Giuliano da yer buldu.
Kaleciler: Alisson (Roma) Ederson (Manchester City) Cassio (Corinthians)
SAVUNMADA 3 PSG'Lİ VAR
Savunma oyuncuları: Marquinhos (PSG) Thiago Silva (PSG) Miranda (Inter de Milão) Jemerson (Monaco) Daniel Alves (PSG) Danilo (Manchester City) Marcelo (Real Madrid) Alex Sandro (Juventus)
GİULİANO ADAY KADRODA
Orta sahalar: Casemiro (Real Madrid) Fernandinho (Manchester City) Paulinho (Barcelona) Renato Augusto (Beijing Guoan) Giuliano (Fenerbahce) Willian (Chelsea) Philippe Coutinho (Liverpool) Diego (Flamengo) D.Costa (Juventus)
Hücum oyuncuları: D.Souza (Sport) Gabriel Jesus (Manchester City) Neymar (PSG) Firmino (Liverpool) Taison (Shakhtar)
Kaynak: haberinburada
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