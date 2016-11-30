Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu
Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor

brezilya serie a ekipleri chapecoense'ye oyuncularını bedelsiz kiralayacak

BREZİLYA SERİE A EKİPLERİ CHAPECOENSE'YE OYUNCULARINI BEDELSİZ KİRALAYACAK

Aralarında lig şampiyonu Palmeiras'ın da bulunduğu Brezilyalı kulüpler takımını uçak kazasıyla kaybeden Chapecoense için özel kararlar alınmasını istiyor.

Tarih : 30 Kasım 2016, 13:38
Puan Ver : Brezilya Serie A Ekipleri Chapecoense'ye Oyuncularını Bedelsiz Kiralayacak(10/10)10


Brezilya futbolunun zirvesindeki ekipler kadrosunun büyük bir kısmını uçak kazansında kaybeden Chapecoense'ye oyuncularını bedelsiz kiralamayı teklif edecek.



Yetkililer dün yaşanan kazada 71 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kazanın kurbanları arasında bilindiği gibi Chapecoense takımının futbolcuları ve onları takip etmek için Kolombiya'ya yola çıkan gazeteciler de bulunuyordu.



Aralarında Corinthians, Santos ve yeni şampiyon Palmerias'ın da bulunduğu Brezilya kulüpleri Salı günü Chapecoense'ye destek konusunda birlik olacaklarını duyurdukları bir açıklamayla oyuncularını yeşil-beyazlı ekibe bedelsiz kiralamayı teklif etti ve ülke futbol federasyonundan kulübün sonraki üç sezon küme düşmekten muaf tutulmasını talep etti.



 



kaynak:goal








Etiketler: Brezilya  Serie  A  Ekipleri  Chapecoense  Ye  Oyuncularını  Bedelsiz  Kiralayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER