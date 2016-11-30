Aralarında lig şampiyonu Palmeiras'ın da bulunduğu Brezilyalı kulüpler takımını uçak kazasıyla kaybeden Chapecoense için özel kararlar alınmasını istiyor.



Brezilya futbolunun zirvesindeki ekipler kadrosunun büyük bir kısmını uçak kazansında kaybeden Chapecoense'ye oyuncularını bedelsiz kiralamayı teklif edecek.



Yetkililer dün yaşanan kazada 71 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kazanın kurbanları arasında bilindiği gibi Chapecoense takımının futbolcuları ve onları takip etmek için Kolombiya'ya yola çıkan gazeteciler de bulunuyordu.



Aralarında Corinthians, Santos ve yeni şampiyon Palmerias'ın da bulunduğu Brezilya kulüpleri Salı günü Chapecoense'ye destek konusunda birlik olacaklarını duyurdukları bir açıklamayla oyuncularını yeşil-beyazlı ekibe bedelsiz kiralamayı teklif etti ve ülke futbol federasyonundan kulübün sonraki üç sezon küme düşmekten muaf tutulmasını talep etti.







kaynak:goal