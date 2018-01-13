BREZİLYA MİLLİ TAKIMI FENERBAHÇELİ GİULİANO'YU İZLEMEK İÇİN GELİYOR
Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin yardımcıları Fenerbahçeli Giuliano'yu izlemek için Türkiye'ye gelecek.
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak Brezilya Milli Takımı, kadro için çalışmalarını sürdürüyor.
GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ İSTANBUL'DA OLACAKLAR
Yeni yılın ilk döneminde de Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin yardımcıları Türkiye'ye gelecek. Tite'nin iki yardımcısı Cleber ve Fernando, 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesi İstanbul'da olacaklar.
Cleber ile Fernandao, sarı-lacivertli takımın iki antrenmanını seyredip, teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibiyle de görüşecek.
GULIANO İÇİN GELİYORLAR
Tite'nin son milli takım kadrosunda yer bulan Giuliano'nun bu takipte esas isim olacağı belirtildi. Giuliano'yu izleyecek Tite'nin yardımcıları, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasını da tribünden seyredecek.
Tite ve ekibi bunun dışında 14 Ocak'taki Premier Lig'de Liverpool- Manchester City ile 16 Ocak'ta Fransa Kupası'nda Fransa'da Monaco-Nice karşılaşmasını izleyecek.
Kaynak: haberinburada
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