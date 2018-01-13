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Brezilya Milli Takımı Fenerbahçeli Giuliano'yu İzlemek İçin Geliyor

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI FENERBAHÇELİ GİULİANO'YU İZLEMEK İÇİN GELİYOR

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin yardımcıları Fenerbahçeli Giuliano'yu izlemek için Türkiye'ye gelecek.

Tarih : 13 Ocak 2018, 12:20
Puan Ver : Brezilya Milli Takımı Fenerbahçeli Giuliano'yu İzlemek İçin Geliyor(5/10)1

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak Brezilya Milli Takımı, kadro için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ İSTANBUL'DA OLACAKLAR

Yeni yılın ilk döneminde de Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin yardımcıları Türkiye'ye gelecek. Tite'nin iki yardımcısı Cleber ve Fernando, 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesi İstanbul'da olacaklar.

Cleber ile Fernandao, sarı-lacivertli takımın iki antrenmanını seyredip, teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibiyle de görüşecek.

GULIANO İÇİN GELİYORLAR

Tite'nin son milli takım kadrosunda yer bulan Giuliano'nun bu takipte esas isim olacağı belirtildi. Giuliano'yu izleyecek Tite'nin yardımcıları, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasını da tribünden seyredecek.

Tite ve ekibi bunun dışında 14 Ocak'taki Premier Lig'de Liverpool- Manchester City ile 16 Ocak'ta Fransa Kupası'nda Fransa'da Monaco-Nice karşılaşmasını izleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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