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Brezilya Hocası, Beşiktaşlı Talisca Ve Giuliano'yu İzlemeye Geliyor
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Brezilya Hocası, Beşiktaşlı Talisca ve Giuliano'yu İzlemeye Geliyor

BREZİLYA HOCASI, BEŞİKTAŞLI TALİSCA VE GİULİANO'YU İZLEMEYE GELİYOR

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Beşiktaşlı Talisca ve Fenerbahçeli Giuliano'yu izlemek için 23. haftada oynanacak derbiyi izlemeye gelecek.

Tarih : 09 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Brezilya Hocası, Beşiktaşlı Talisca Ve Giuliano'yu İzlemeye Geliyor(7/10)3

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, 2018 Dünya Kupası kadrosu için, seçebileceği tüm oyuncuları yakından takip etmeye devam ediyor. Fenerbahçe forması giyen Giuliano'yu takip eden Tite, Beşiktaş'ta oynayan Anderson Talisca'yı da izleme listesine aldı.

Tite'nin gözlemci heyeti, Türkiye'ye gelip Giuliano ile birlikte Talisca'yı da izleyecek.

ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞECEK

Brezilya Milli Takımı oyuncu araştırma ve analiz ekibinin Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta Talisca'yı izleyeceği ve teknik direktör Şenol Güneş ile özel olarak görüşeceği de bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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