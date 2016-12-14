

CIA'in ABD seçimlerine Rusya müdahalesi olduğu ve Trump'ın seçilmesini Rusya'nın sağladığı yönündeki raporunun ardından çarpıcı bir iddia da İngiltere'den geldi.



İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Ben Bradshaw, Moskova'nın Brexit referandumuna da müdahale etmiş olabileceğini belirtti.



Suriye'den Avrupa'ya gerçekleşen mülteci akınının arkasında da Rusya'nın olduğunu belirten Bradshaw, "Rusya'nın siber savaşla neler yapabileceğini henüz anlamadığımızı düşünüyorum. Sadece ABD seçimlerine değil, muhtemelen Brexit referandumuna da müdahale ettiler. Bununla ilgili henüz bir kanıtımız yok. Ancak bunun yüksek bir olasılık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Rusya'nın Avrupa'yı bölmek ve zayıflatmak istediğine dikkat çeken Bradshaw, "Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bu dalga kasıtlıydı ve büyük bir planın parçasıydı. Putin, askeri olarak başaramadığı ne varsa, siber savaş ve propaganda yoluyla başarıyor." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk