

İngiltere Başbakanı David Cameron, referandumu "AB'den ayrılalım" diyenlerin kazanmasının ardından eşiyle birlikte kameraların karşısına çıktı.







Çalışma ofisi "Downing Street"te açıklama yapan Başbakan Cameron AB'den ayrılma sürecini yeni bir başbakanın yürütmesi gerektiğini söyledi.







Başbakan Cameron, "Verilen karar taze bir liderliğe ihtiyaç duyuyor. Benim için ülkemin başındaki kaptan olmamanın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.







"AB'den ayrılma sürecini yeni bir başbakan yürütmeli" diyen Başbakan David Cameron, görevi bırakacağını söyledi ancak görevi bırakmakla ilgili kesin bir tarih vermedi.







İngiltere Başbakanı David Cameron, AB referandumunda AB'den ayrılma kararının çıkmasının ardından ekimdeki parti kongresinde görevi bırakacağını da açıkladı.







REFERANDUM KOZUNU OYNADI AMA KAYBETTİ







AB referandumu sonrası istifa kararı almak zorunda kalan David Cameron, Avrupa Birliği ile pazarlıkta elini güçlendirmek ve ülkesindeki AB karşıtlarını köşeye sıkıştırmak için 2013'te referandum teklifini kendisi yapmıştı.







Başbakan David Cameron, 23 Haziran'daki AB referandumunda ise, "AB'de kalalım" yönünde kampanya yaptı.







RESMİ SONUÇ AÇIKLANDI







Birleşik Krallık'ta dün yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumunun resmi sonuçları açıklandı. Ülke genelinde belirlenen 382 bölgede oy sayım işlemi tamamlandı.







İngiltere'nin Manchester kentindeki belediye binasında kamuoyuna duyurulan resmi sonuca göre, yüzde 72 katılımlı referandumda, 17 milyon 410 bin 742 kişi AB'den çıkılması yönünde oy verirken, 16 milyon 141 bin 241 seçmen de AB'de kalınması yönünde oy kullandı.







Buna göre halkın yüzde 52'si AB'den çıkılması, yüzde 48'i AB'de kalınması yönünde oy verdi.